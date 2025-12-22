AVM ve Zincir Marketler Pazar Günleri Kapalı mı Olacak? Milyonları Etkileyecek Düzenleme İçin İlk Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de süren 2026 bütçe görüşmelerinde milletvekilleri ekonomik başlıklara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kalaycı, perakende sektörüne yönelik dikkat çeken önerilerde bulundu.

KONTROLSÜZ BÜYÜME ESNAFI ZORLUYOR

Konya Milletvekili Kalaycı, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezlerinde kontrolsüz biçimde çoğaldığını belirterek, bunun küçük esnaf üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Kalaycı, pazar günleri AVM ve zincir marketlerin kapalı olması gerektiğini ifade ederek, esnafın rekabet gücünün korunmasının önemine dikkat çekti.

İHRACAT VE KOBİ’LER DESTEKLENMELİ

Yüksek faiz ortamı, dezenflasyon politikaları ve küresel belirsizliklerin reel sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Kalaycı, özellikle KOBİ’ler için uygun maliyetli finansmana erişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren teşviklerin devreye alınmasını isteyen Kalaycı, ihracata yönelik politikalara daha fazla öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

“ESNAF TOPLUMUN DİREĞİ”

Esnaf ve sanatkârların yalnızca ticaret yapan kesimler olmadığını belirten Kalaycı, “Ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcısıdır” dedi. Esnafı korumak adına perakende sektörüne yönelik kapsamlı bir düzenlemenin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

POS KOMİSYONLARI VE VERGİ YÜKÜ GÜNDEMDE

Kalaycı, esnafın en büyük maliyet kalemlerinden biri olan kredi kartı POS komisyonlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Vergi ve prim borçlarına yönelik yapılandırma taleplerinin de dikkate alınmasını isteyen Kalaycı, küçük esnafın vergi, prim ve faiz yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİLİK VE ŞOFÖR ESNAFI İÇİN ÇAĞRI

Konuşmasında şoför esnafı ve çiftçilere de değinen Kalaycı, araç yenileme ve yakıt vergilerinde destek sağlanmasını, esnaf ve çiftçilerin emeklilik için gereken prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesini önerdi.

Kalaycı’nın açıklamaları, perakende sektörüne yönelik olası yeni düzenlemeler ve esnafı korumaya dönük adımların önümüzdeki dönemde Meclis gündeminde daha fazla yer bulabileceğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi