ÖTV’siz Sıfır Araç İçin Geri Sayım! Yeni Destek Paketi Geliyor: İşte Hurda Teşviki ve Şartlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile hurda araç sahiplerine ÖTV’siz sıfır otomobil yolu açılıyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için önemli avantajlar öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesi teşvik edilecek. Bu kapsamda eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim sıfır otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor.

3 VE ÜZERİ ÇOCUĞU OLAN AİLELER ÖN PLANDA

Hazırlanan programda öncelik, dar gelirli ve 3 ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere verilecek. Bu aileler için yalnızca vergi avantajı değil, aynı zamanda uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi modelleri sunulması hedefleniyor.

DÜZENLEME MECLİS YOLUNDA

Edinilen bilgilere göre, dar gelirli vatandaşların ilk kez otomobil sahibi olmasını amaçlayan düzenlemenin 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, hurda teşvikiyle birlikte ÖTV’siz sıfır araç dönemi resmen başlayacak.

SADECE VERGİ DEĞİL, FİNANSMAN DESTEĞİ DE VAR

Program kapsamında sağlanacak destekler yalnızca ÖTV muafiyetiyle sınırlı kalmayacak. Ailelerin bütçesini zorlamayacak uzun vadeli finansman modelleri ve düşük taksitli ödeme seçenekleriyle otomobil sahibi olmanın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

“GELİYOR, GELMEKTE OLAN”

Konuya ilişkin siyasi cepheden de dikkat çeken bir açıklama geldi. İsmail Özdemir, hurda teşvikine yönelik düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından “Geliyor, gelmekte olan inşallah” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in daha önce, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV indiriminin önünü açacak kanun teklifini Meclis’e sunduğu da hatırlatıldı.

Düzenlemenin yasalaşması halinde hem çevreye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli otomobil satışlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

