Miss Turkey 2025'in Birincisi Belli Oldu! Turkey 2025 Birincisi Sıla Saraydemir Kimdir, Kaç Yaşında? Sıla Saraydemir Nereli?

Miss Turkey 2025 final gecesi büyük bir heyecana sahne oldu. Yüzlerce aday arasından sıyrılan Sıla Saraydemir, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi seçildi. Saraydemir, bu başarısıyla Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye’nin en köklü güzellik organizasyonlarından biri olan Miss Turkey’de bu yıl 43’üncü etkinlik düzenlendi. 1980 yılından bu yana Türkiye’nin, Miss World ve Miss Supranational başta olmak üzere birçok uluslararası yarışmadaki lisansını elinde bulunduran organizasyonun final gecesinde, birbirinden iddialı adaylar podyuma çıktı.

Final gecesinin ardından dereceye giren isimler açıklanırken, jüri üyelerinin ortak kararıyla Miss Turkey 2025 tacı Sıla Saraydemir’in oldu. Jüri koltuğunda Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy yer aldı.

SILA SARAYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, 22 yaşında. 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Genç yaşına rağmen dikkat çeken duruşu ve performansıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Saraydemir, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.

