İstanbul Barajlarında Son Durum ne? İSKİ Verileri Paylaştı

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 38,73 seviyesine çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen su seviyeleri, yağışların ardından kademeli olarak artış göstermeye başladı.

15 Şubat itibarıyla İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı yüzde 33.46

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.69

• Darlık Barajı yüzde 57.7

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 72.33

• Kazandere Barajı yüzde 26.95

• Pabuçdere Barajı yüzde 18.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 24.52

• Terkos Barajı yüzde 24.4

• Ömerli Barajı yüzde 55.06

Kaynak: Haber Merkezi