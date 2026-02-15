Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altınşehir Mahallesi Göknar Sokak’ta bir şahsın, henüz bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdiği öne sürüldü. İddiaya göre, psikolojik bir kriz geçirdiği belirtilen şahıs, evde yangın çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı.

Olay yerinde gergin anlar yaşandı. Yangını çıkardığı iddia edilen şahıs, itfaiye aracının önünü kesmeye çalıştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre şahıs, yarı çıplak halde itfaiye aracına çıkarak ekiplerin ilerlemesini engellemeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın, itfaiye ekiplerine müdahale ettiği ve çevredeki kişilerin şaşkınlığı dikkat çekti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA