87 Milyon Liralık Dev Vurgun! Ankara Merkezli 11 İlde Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 22 Tutuklama

Ankara merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir yapılanmaya darbe vuruldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu’nun koordinesinde sürdürülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin telefonla ulaştıkları kişilere polis kimliğiyle yaklaştığını ortaya çıkardı.

Zanlıların mağdurlara “Adınız terör soruşturmasına karıştı” diyerek korku yarattıkları ve bu yolla para ile ziynet eşyası talep ettikleri belirlendi.

87 Milyon Liralık Dev Vurgun! Ankara Merkezli 11 İlde Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 22 Tutuklama - Resim : 1

87 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, elde ettikleri para, ziynet eşyası ve dövizleri bozdurarak kendi hesaplarına aktardıkları, bu yöntemle yaklaşık 87 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şahısların yakalanması amacıyla Ankara dahil 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Para teslim almaya giderken maske ve şapka kullandıkları saptanan zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

