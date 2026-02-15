Yalancı Bahara Aldanmayın: Sağanak ve Fırtına Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Marmara Bölgesi’nde Sakarya ve Bilecik dışında sağanak yağış beklenirken, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde de yağış görülecek. Gece saatlerinde Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Marmara ve Ege’de toz taşınımı, birçok iç ve yüksek kesimde ise pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtüsü yüksek alanlarında çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın güneyli yönlerden, bazı bölgelerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak geçişleri görülebilir.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Rüzgar bölge genelinde kuvvetli esecek, toz taşınımı görülebilecek.

EGE

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu.

Aydın: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı. Yağışlar gece kuvvetlenebilir.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu.

Bölgede rüzgar kuvvetli, toz taşınımı bekleniyor.

AKDENİZ

Adana: Parçalı bulutlu.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı.

Hatay: Parçalı bulutlu.

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu.

Batı kesimlerde rüzgar kuvvetli, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

İÇ ANADOLU

Ankara: Parçalı bulutlu.

Eskişehir: Parçalı bulutlu.

Konya: Parçalı bulutlu.

Sivas: Parçalı bulutlu.

Bölgenin kuzeybatısında rüzgar yer yer kuvvetli esecek.

BATI KARADENİZ

Bolu: Parçalı bulutlu.

Düzce: Parçalı bulutlu.

Sinop: Parçalı bulutlu.

Zonguldak: Parçalı bulutlu.

Rüzgar bölge genelinde kuvvetli.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: Parçalı bulutlu.

Artvin: Parçalı bulutlu.

Samsun: Parçalı bulutlu.

Trabzon: Parçalı bulutlu.

İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus; yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor. Rüzgar öğleden sonra kuvvetlenecek.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu.

Kars: Parçalı ve az bulutlu.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu.

Van: Parçalı ve az bulutlu.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis; yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu.

Siirt: Parçalı ve az bulutlu.

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu.

Kuzey ve batı kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi