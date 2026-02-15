Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun, saat 00.20'de depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi