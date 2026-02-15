Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Samsun'un Vezirköprü ilçesine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun, saat 00.20'de depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Samsun açıklarında depremSamsun açıklarında depremGüncel

Ahmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu BölgelerAhmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu BölgelerGüncel

'Ateş Çemberi'nde 6.2'lik Deprem'Ateş Çemberi'nde 6.2'lik DepremDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Samsun Deprem
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hatay’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarılamadı Hatay’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarılamadı
Sokak Çeteleri, Yasa Dışı Bahis, Düzensiz Göç... İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Çeteleri, Yasa Dışı Bahis, Düzensiz Göç... İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar
Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi