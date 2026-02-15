Samsun'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Samsun'un Vezirköprü ilçesine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Samsun, saat 00.20'de depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Vezirköprü (Samsun)
Tarih:2026-02-15
Saat:00:20:48 TSİ
Enlem:41.11333 N
Boylam:34.96083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R4RGmMAYDe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
