Ev Kadınlarına Devlet Destekli Emeklilik Planı! Anneler İçin Destek Modeli Masada

Geliri olmayan ev kadınlarına emeklilik yolunu açmayı amaçlayan kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, annelere 18 yaşına kadar destek verilmesi ve büyük iş yerlerine bakımevi zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, düzenli geliri bulunmayan ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesine yönelik bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması önerilirken, annelere yönelik yeni destek mekanizmaları da dikkat çekti.

Teklifin gerekçesinde, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için kadınların ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda çocuk yardımlarının artırılması ve “annelik desteği” adı altında yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi talep edildi.

DESTEK 18 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Düzenleme önerisine göre, Türk vatandaşı annelere çocukları 18 yaşını dolduruncaya kadar her bir çocuk için aylık destek ödemesi yapılması öngörülüyor. Söz konusu ödemenin, net asgari ücretin dörtte biri oranında olması planlanıyor.

BAKIMEVİ ŞARTI VE DEVLET KATKISI

Kanun teklifinde iş hayatına yönelik önemli bir başlık da yer aldı. Buna göre, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulmasının zorunlu hale getirilmesi önerildi. Ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocukların bakımevlerinden ücretsiz yararlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, bakımevi bulunan iş yerlerinde çocuk başına düşen giderlerin yarısının devlet tarafından karşılanması, bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin çalışan ebeveynlere bakımevi desteği sağlaması teklif edildi.

