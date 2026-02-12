Ayağından Vince Bağladılar: Zihinsel Engelli Hamza'nın Sözleri Yürek Burktu! Dehşet Anları Ortaya Çıktı

Ankara'da çalıştığı atölyede iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekilen ve sanal medyada paylaşılan zihinsel engelli Hamza S. (26), "Onlar bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler" dedi.

Ayağından Vince Bağladılar: Zihinsel Engelli Hamza'nın Sözleri Yürek Burktu! Dehşet Anları Ortaya Çıktı
Ankara'da iş makinesi parçaları üreten bir atölyede çalışan yüzde 61 zihinsel engelli Hamza S., yaklaşık 1,5 yıl önce iş arkadaşları tarafından ayağından vince bağlanarak görüntüleri çekildi. Ardından geçen hafta Hamza S.'nin bu görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Hamza S.'nin yakınları, sanal medyadaki paylaşımı görerek, durumu polise bildirdi.

İhbarla gözaltına alınan Kemal Budak, Mehmet Ali Şenkal ve Niyazi Ayhan, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, tehdit, kasten yaralama ve kötü muamele' suçlarından tutuklandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi B.Ç. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

'KORKUTTULAR BENİ'

Olayla ilgili konuşan Hamza S., "Olay 1,5 sene önce olmuştu. Patronum bana, 'Ne olup ne bittiğini, benim hakkımda ne düşündüklerini, dükkanda ne var ne yok anlat' dedi.

Ben de anlattım. Onlar da bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. 'Şaka yaptık biz ona' demişler.

Sosyal medyada yayımlamışlar. Benim de haberim yoktu, ailemin de haberi yoktu; kız kardeşim görmüş. Sosyal medyada yaymış. Kardeşim, 'Bunu nasıl yaparsınız' demiş. Ondan sonra 'O videoları kaldır' demiş ama kaldırmamış. Ben de gittim, şikayetçi oldum. Biri eski patronum, diğerleri de çalışanlarıydı.

Pazartesi günü şikayetçi olduk. Ben de teşhis ettim. Kardeşim de ifadesini verdi, tutuklandılar. Korkuttular beni. Çekindim, aileme bile anlatamadım. Üzgünüm. Cezalarını çeksinler. Patronum da var. O da göz yumuyor. Eski patronum da çeksin cezasını" dedi.

Öte yandan Hamza S.'nin 2 yıl önce yine aynı iş yerinde başka bir kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Ancak tarafların barışması nedeniyle aile, şikayetçi olmadı.

Kaynak: DHA

Ankara
