Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Sağanak, Fırtına ve Çığ Alarmı! 4 Bölgede Riskli Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun birçok kesiminde aralıklı yağışlar beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay’da yağışların yer yer şiddetini artıracağı bildirildi.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ise Iğdır ve Şırnak hariç karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Gece saatlerinde ise Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olaylarının görülebileceği belirtildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin devam ettiği kaydedildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülecek. İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili olacak.

Ege Bölgesi’nde iç kesimlerde aralıklı yağışlar öne çıkarken, gece saatlerinde kıyılarda kuvvetli rüzgar görülecek.

Akdeniz’de özellikle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlar etkili olacak.

Karadeniz genelinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına riski bulunuyor.

Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenirken, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekiliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise sağanak yağışla birlikte toz taşınımı etkili olacak.

