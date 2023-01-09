Halıya kahve veya çay döküldüğünde şıp diye geçiren temizlik yöntemi

Halı ve koltuklara zaman zaman çay dökülebiliyor. Çay veya kahve lekesi en inatçı lekeler arasında yer alıyor. Bu yüzden çok sayıda kişi beyaz koltuk veya halı kullanamıyor. Çay veya kahve içerken çok daha rahat hareket etmenizi sağlayacak bazı bilgileri sizler için derledik.

İşte çay veya kahve lekesinden sizi kurtaracak formülle ilgili detaylar.

Çay içmek bir keyif ama halıya dökülen çay lekesi biraz can sıkıcı olabilmektedir. Kazara halıda oluşan kurumuş veya şekerli çay lekelerini çıkarmak biraz zor ve can sıkıcıdır. Fakat birkaç pratik yöntemle bu inatçı lekelerden kurtulmak mümkündür. Peki halıdan çay lekesi nasıl çıkar?



Çay lekeleri, halıda hemen kalıcı hale gelebiliyor. Bu yüzden leke oluştuğu anda müdahale etmek kolayca kurtulmanıza yardımcı olabilecektir. Ayrıca evde bulunan ve kolayca hazırlayabileceğiniz karışımlar da çay lekelerini temizlemenizde kolaylık sağlayabilmektedir.

Halıdan çay veya kahve lekesini çıkarmaya yardımcı olacak temizlik tüyosu sizlerle;

Akşam gazetesinde yayınlanan bir içerikte; Halıya dökülen çay veya kahve lekesinin nasıl çıkarılacağı tek tek anlatıldı.

TRAŞ KÖPÜĞÜ

Paula Collindridge'in tavsiyesi oldukça alışılmadık. Yataktaki lekeleri çıkarmak için üzerine tıraş köpüğü sıkın ve ovalayın. 15 dakika bu şekilde bekletin, ardından süngeri ve sıcak su ile temizleyin. Bu işlem leke tamamen çıkana kadar birkaç kez uygulamanızı gerektirebilir ancak kesinlikle jel kullanmayın, beyaz köpük olanlar tercih edilmeli.

HALI TEMİZLEYİCİ

Bazı uzmanlar ise halı temizleyiciler ile lekelerin kolayca çıktığını söylüyor. Tek yapılması gereken ise lekenin üzerine halı temizleyicisi sıkmak ve bir süre işlemesine izin verip ılık suyla silmek.

BEYAZ SİRKE

Lucy Palman'ın tavsiyesi ise her evin evin mutfak dolabında bulunan doğal malzemeleri içeriyor. Beyaz sirkeyi tavsiye etti ederek sözlerine ekledi: "Krem rengi halıdan beyaz sirke kullanarak kırmızı oje lekesini bile çıkarmanız mümkün. Lekeli alanı beyaz sirke ile ıslatıp o şekilde kurumasına izin verin.

Ardından tekrar ıslatıp üzerine havlu ile bastırın ve lekenin havluya çıkmasına izin verin. Son olarak sirke kokusundan kurtulmak için gece boyunca üstüne bikarbonat koyun ve ertesi güne tertemiz olacak.

Barbara Smith de benzer bir tavsiyede bulunuyor; "Beyaz sirkeyi biraz sıcak sabunlu suyla karıştırın ve yatağı silin. Ardından üstüne bol miktarda karbonat serpin ve ovalayın ve ardından 30 dakika bekletin. Duruladığınızda tüm lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz."

KIYAFETLERDEKİ KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Öte yandan mynet.com'da yayınlanan bir içerikte de kıyafetlerdeki kahve lekelerini çıkaran yöntem paylaşıldı. Bu bilgiler sayesinde kıyafetlerinizdeki kahve lekelerini de temizleyebileceksiniz.

Giysinizdeki kahve lekesini çıkarmak için çeşitli yöntemlere başvurmadan önce kıyafetinizin yıkanabilir olduğundan emin olun. Aksi halde giysinize daha fazla zarar verebilirsiniz. Eğer giysi yıkanabilir değilse bir kuru temizleyiciden yardım almanızda fayda vardır. Kıyafetiniz yıkanabilir ise ve üzerinize kahve döküldüyse yine erken müdahale en iyi çözüm olacaktır.

Bunun için öncelikle kahve dökülmüş kıyafetinizi ters çevirin ve lekenin olduğu yerde buz veya soğuk su gezdirin. Böylece lekenin gevşemesi sağlanmış ve derinlere işlemesi engellenmiş olur. Kahve lekesini temizlerken lekenin ne kadar yoğunluğu azalırsa o kadar iyidir.

Bu işlemi yaptıktan sonra kullandığınız bir deterjan ile lekenin üzerini biraz ovalayarak lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Leke hala daha çıkmadıysa giysiyi içinde deterjan olan bir sıcak suda bekletebilirsiniz. Bu sayede kahve lekesi çıkacaktır. Bekletme işlemi özellikle kurumuş kahve lekelerinde önemlidir. Kurumuş kahve lekesini deterjanlı suda beklettikten sonra karbonatla ovalayarak çıkarabilirsiniz.