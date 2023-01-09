Bekar kalmak daha mı ucuz? İşte sevgililik ve nişanlılığın aylık maliyeti

Ekonomik kriz ilişkileri de olumsuz etkilerken yapılan bir araştırma ilişkilerin ekonomik maliyetini ortaya koydu. Ödemelerin Alman usulüne yönelmesi dikkat çekti.

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Bekar kalmak daha mı ucuz? İşte sevgililik ve nişanlılığın aylık maliyeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, aralık ayında yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG'a göre aralık ayında enflasyonda aylık artış ise, yüzde 5,18 olarak gerçekleşti. Enflasyon ilişkileri de olumsuz etkiledi. Hediyeler, buluşmalar derken ilişkiler için ayrılması gereken bütçe de giderek artıyor. 

Yapılan bir anket çiftlerle ilgili ilginç bilgileri ortaya koydu. Anket, evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık maliyetinin 4 bin lirayı aştığını, çiftlerin ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55 bin lira harcadığını gösterdi.

İHA'nın aktardığına göre; bir alışveriş sitesi ilkini 2021 Aralık ayında yaptığı anketini 2022 Aralık ayında da yineledi ve rastgele seçtiği 27-35 yaş arasındaki bin üyesine, flört ve nişanlılık dönemindeki harcamalarını sordu ve ortaya ilginç veriler çıktı.

Ankete göre çiftlerin, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluştukları belirlendi. Türkiye’de evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4 bin TL’yi aştığı, çiftlerin ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Böylelikle her buluşmanın ortalama maliyeti 350 Lira oldu. Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan paranın 13 bin lirayı bulduğu, ikinci yıl ilişkinin oturmaya başlamasıyla buluşma maliyetlerin 43 bin Lira seviyelerine gerilediği ifade edildi. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal olurken ikinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10 bin TL harcandığı, bu dönemde gerçekleşen evlilik teklifi ritüelinin giderinin ise ortalama 3 bin TL olduğu belirtildi.

ÖDEMELER ALMAN USULÜ

Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık döneminde ilk ay harcamaları ağırlıklı olarak erkeklerin yaptığı, diğer aylar kadınların da harcamalara katıldığı belirtildi. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirirken kadınların hesabı tek başına üstlenme oranı ise yüzde 5’te kaldığı ifade edildi.

 
 
 
 
 

Kaynak: İHA

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