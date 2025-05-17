Filmde Gördü, Gerçeğe Dönüştürdü! Bakan Bir Daha Bakıyor...

Eskişehir'de bir vatandaş filmde gördüğü arazi aracını kendi elleriyle yaptı. Şimdi arazilerin tozunu attıran aracı görenler gözlerine inanamazken, bu aracın el yapımı olduğuna ustalar dahi inanmıyor.

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Filmde Gördü, Gerçeğe Dönüştürdü! Bakan Bir Daha Bakıyor...

İzlediği filmlerden etkilenen Fatih Erdoğan isimli vatandaş, yüz binlerce liraya harcayarak kendi arazi aracını yaptı. Erdoğan, 13 ayda 900 Bin TL’ye kendi elleriyle yaptığı arazi aracı ile engebeli arazilerin tozunu attırıyor.

Mor rengiyle dikkat çeken araca bakanlar gözlerini alamıyor. Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti. Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı. Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı. 13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

Filmde Gördü, Gerçeğe Dönüştürdü! Bakan Bir Daha Bakıyor... - Resim : 1

900 BİN TL HARCADI, MORA BOYADI

Aracını mora boyayan ve Kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide denem sürüşleri yaptı. 13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan’ın aracını görenler el yapımı olduğuna inanmayıp nereden aldığını soruyor. Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini belirtti. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

Filmde Gördü, Gerçeğe Dönüştürdü! Bakan Bir Daha Bakıyor... - Resim : 2

Erdoğan, sanayideki ustaların dahi aracı kendisinin yaptığına inanmadığını söylerken, "Tüm araçlar genelde arazi aracı olarak geçiyor. Dağda, bayırda, öyle yerlerde kullanabiliyorsun. Şehir içine giderken de römorku var, römorka taktığın zaman hiçbir sorun olmuyor. Tam net olarak 2 milyon lira teklif aldım. Biz arabasıyla beraber 3 milyon istemiştik. Anlaşamadık, "Kalsın, önemli değil," dedik. Tabii insan istediği zaman her şeyi yapar. Bahaneler bence çok gereksiz, bahane uydurmak anlamsız geliyor. İstersen yapabilirsin. Ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Ustalar haliyle sessiz kalıyor. "Vardır öyle sök-tak, lego gibi," diyorlar, ama dedim, "Öyle bir şey yok, gidin bakın." Bakıyorlar, sadece sessiz kalıyorlar, bir şey diyemiyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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