En Büyük Hayaline Yarım Asırlık Rötar... İş Başvurusuna 48 Yıl Sonra Yanıt Geldi

İş başvurularına uzun süre veya hiç yanıt alamamakla ilgili şikayetler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Başvuruya dönüş olumsuzsa çoğu zaman hiç haber alamayan kişiler bu duruma eleştiriler getirirken, İngiltere'de yaşanan bir olay büyük şok yarattı.

Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı ancak gönderdiği mektuba hiç yanıt alamadı. 48 yıl sonra kendisine ulaşan mektupla birlikte ise Hodson, başvuru mektubunun, tüm bu sürede postanedeki çekmecenin arkasında kaldığını öğrendi.

'NİYE HABER GELMEDİĞİNİ HEP MERAK ETMİŞTİM'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Hodson'a gönderilen mektupta, 1976'da başvuru yaptığı mektubun aslı ve mektubun başına gelenler yer alıyordu. İş başvurusunun 48 yıl sonra kendisine geri gönderilmesinin "muhteşem" olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işi çok istemiş ve neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum" diye konuştu.

'BENİ NASIL BULDULAR BİLMİYORUM'

Bu işi alamayınca başka bir işe girip dünyayı gezen Hodson, gönderilen mektubun üst kısmında el yazısıyla "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle" yazdığını paylaştı.

Hodson, mektubu kimin geri gönderdiğini ve kendisini nasıl bulduklarını hiç anlamadığını belirterek, "50 kez ev değiştirmeme ve hatta 4-5 kez ülke değiştirmeme rağmen beni nasıl bulduklarını bilmiyorum, bu muamma" dedi.

Kaynak: BBC