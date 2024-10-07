72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da 72 yaşındaki bir adam, kendisinden bir süredir haber alamayan yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

72 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Olay, Çorum’un İskilip ilçesinde Mutaflar Mahallesi Albay Mustafa Biçer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Ali Kiraz’dan dört gündür haber alamayan yakınları, Kiraz’ın evine gitti. Pencereden evin içine bakan vatandaşlar, Kiraz’ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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