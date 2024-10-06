Bu Elmalar 30 Ülkeye İhraç Ediliyor: Türkiye'de Sadece O İlçede Üretiliyor...
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde üretilen yüksek kaliteli elmalar, İngiltere, Fransa, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Kayadibi Mahallesi'nde elma hasat sezonu başladı. Her yıl eylül ayında başlayan hasat süreci, yaklaşık bir ay sürüyor.
Bölgede üretilen elmalar, ihracatçı firmaların mühendisleri tarafından yapılan kontrollerle kalite açısından değerlendiriliyor ve 30'dan fazla ülkeye gönderiliyor. İngiltere, Fransa, Hindistan, Mısır, Suriye ve özellikle Rusya bu elmaların başlıca pazarları arasında yer alıyor.
HASAT VE ÜRETİM SÜRECİ
Elma üreticisi Latif Öztürk, hasat dönemi sonrası budama işlemlerine başladıklarını ve Şubat ayında gübreleme işlemi yaptıklarını belirterek, "Elma üretimi nisan ayında çiçeklenme ile başlar ve Eylül ayının 15'inde hasada başlarız. Hasat, Ekim ayının ortasına kadar sürer" dedi.
KALİTELİ ÜRÜN VE İHRACAT
Kayadibi Mahallesi'nin elmalarının diğer bölgelere göre daha kaliteli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bölgenin konumu ve iklimi sayesinde elmalarımız, buzhanede daha uzun süre dayanıyor. Mühendisler, bu bölgedeki elmaların renk kalitesi, protein değeri ve enerjisinin diğer bölgelere kıyasla daha iyi olduğunu söylüyorlar." dedi.
Rekolte ve Çeşitler Yeşilhisar ilçesindeki toplam elma rekoltesinin 100-110 bin ton arasında olduğunu ifade eden Öztürk, "Kayadibi Mahallesi olarak bu yıl 50 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Scarlet, Jeromine, Starkrimson, Golden, Reinders ve Arap Kızı gibi farklı çeşitler de bölgemizde yetiştiriliyor." diyerek bölgenin zengin elma çeşitliliğine dikkat çekti.