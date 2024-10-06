Bu Elmalar 30 Ülkeye İhraç Ediliyor: Türkiye'de Sadece O İlçede Üretiliyor...

KALİTELİ ÜRÜN VE İHRACAT

Kayadibi Mahallesi'nin elmalarının diğer bölgelere göre daha kaliteli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bölgenin konumu ve iklimi sayesinde elmalarımız, buzhanede daha uzun süre dayanıyor. Mühendisler, bu bölgedeki elmaların renk kalitesi, protein değeri ve enerjisinin diğer bölgelere kıyasla daha iyi olduğunu söylüyorlar." dedi.