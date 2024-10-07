TSK Terör Örgütünü Irak'ta Vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara ve Metina bölgelerinde TSK’nın gerçekleştirdiği operasyon kapsamında PKK’lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyonu MSB sosyal medya hesabından duyurdu.

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/hTExOkDwPH