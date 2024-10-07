TSK Terör Örgütünü Irak'ta Vurdu

TSK, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’yı vurdu. Gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara ve Metina bölgelerinde TSK’nın gerçekleştirdiği operasyon kapsamında PKK’lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyonu MSB sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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