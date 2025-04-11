2025’in En Çok Pil Tüketen Uygulamaları Belli Oldu! Bataryayı Vampir Gibi Emiyorlar

Akıllı telefon kullanıcıları, son dönemde en çok şikayet ettikleri konuların başında batarya ömrünün hızla azalması bulunuyor. Bununla birlikte, 2025’te hızlı pil tüketen uygulamalar da belli oldu.

2025’in En Çok Pil Tüketen Uygulamaları Belli Oldu! Bataryayı Vampir Gibi Emiyorlar

Yeni alınan telefonlar ilk zamanlarda uzun süre kullanım imkânı sunarken, birkaç ay içerisinde şarjın gün sonunu bile görmemesi dikkat çekiyor. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri ise sık kullanılan bazı uygulamaların arka planda bile yüksek enerji tüketmesi.

2025 yılına ait veriler, bazı mobil uygulamaların diğerlerine göre çok daha fazla batarya harcadığını ortaya koydu. Gelişen teknoloji ile birlikte telefonlarımız artık birden fazla cihazın görevini üstleniyor olsa da, bu durum şarj dayanıklılığını olumsuz etkileyebiliyor.

2025’in En Çok Pil Tüketen Uygulamaları Belli Oldu! Bataryayı Vampir Gibi Emiyorlar - Resim : 1

2025’İN VAMPİR UYGULAMALARI BELLİ OLDU

İşte uzmanların verilerine göre bu yıl en fazla batarya tüketen uygulamalar:

Google Uygulamaları: Haritalar, Gmail ve Asistan gibi Google servisleri yoğun veri akışı nedeniyle bataryayı zorlayan başlıca uygulamalar arasında yer alıyor.

Facebook ve Messenger: Sosyal medya devi, arka planda çalışmaya devam eden veri güncellemeleriyle batarya performansını ciddi şekilde düşürüyor.

Instagram: Sürekli video, hikâye ve reels akışı nedeniyle görsel içeriklerin yoğun kullanımı bataryayı kısa sürede tüketebiliyor.

2025’in En Çok Pil Tüketen Uygulamaları Belli Oldu! Bataryayı Vampir Gibi Emiyorlar - Resim : 2

YouTube: Uzun süreli video izleme alışkanlıkları nedeniyle listede üst sıralarda yer alıyor.

Skype: Özellikle görüntülü konuşmalarda yüksek enerji harcadığı biliniyor.

Tinder ve Benzeri Arkadaşlık Uygulamaları: Sürekli konum ve veri kontrolü yapan bu uygulamalar da batarya dostu değil.

2025’in En Çok Pil Tüketen Uygulamaları Belli Oldu! Bataryayı Vampir Gibi Emiyorlar - Resim : 3

Amazon Uygulamaları: Sık sık yenilenen bildirimler ve arka planda veri senkronizasyonu nedeniyle enerji harcayan uygulamalardan biri.

Uber: Anlık konum takibi ve harita kullanımı ile dikkat çeken Uber, yoğun batarya tüketimiyle öne çıkıyor.

Call of Duty: Mobile ve Diğer Oyunlar: Mobil oyunlar özellikle grafik kalitesi yüksek olanlar, batarya tüketimini zirveye taşıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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