Üçüncü Çocuğa 870 Bin Lira Destek Veriliyor! Hastaneler Bebek Sesiyle Çınlayacak
Çin’in nüfus politikalarında yeni bir sayfa açan Tianmen kenti, ikinci ve üçüncü çocuklara yönelik yüksek maddi teşviklerle gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Nüfus artışını desteklemek amacıyla başlatılan uygulama, kısa sürede etkisini gösterdi. Şehirde doğum oranları son bir yıl içinde yüzde 17 artarken, yeni doğan servislerinin kapasitesi sınırına ulaştı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA 870 BİN LİRA VERİLİYOR
Ülkenin yaşlanan nüfusu ve azalan doğum oranları karşısında harekete geçen Tianmen yönetimi, ikinci çocuğa 13 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL), üçüncü çocuğa ise 23 bin dolar (yaklaşık 870 bin TL) teşvik sunarak ebeveynleri çocuk sahibi olmaya teşvik etti. Uygulamanın başarıya ulaşmasıyla birlikte Çin genelinden birçok yetkili, bu örnek modeli yerinde incelemek üzere kente akın etti.
YOĞUN TALEP HASTANELERİ DOLDURDU
Tianmen Anne Çocuk Hastanesi’nde yeni doğan bölümlerinin tam kapasite çalıştığı belirtilirken, hastane girişinde yer alan “Daha çok çocuk, daha çok mutluluk” sloganı da uygulamanın toplumsal yansımalarına dikkat çekti. Kadınlara yönelik bilgilendirme broşürleri ve bilinçlendirme kampanyaları da teşvik programını destekleyen adımlar arasında yer aldı.
PEKİN YÖNETİMİ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Tek çocuk politikasından yıllar önce vazgeçen Çin hükümeti, ülke genelinde doğum oranlarını yeniden canlandırmak için farklı stratejiler geliştiriyor. Tianmen'de uygulanan bu kapsamlı teşvik programı, doğurganlık oranlarını artırma yolunda en etkili adımlardan biri olarak öne çıktı.
Çin basınına yansıyan haberlere göre, şehirdeki doğumhaneler yoğun taleple karşı karşıya kalırken, bu yerel başarının ülke genelinde benzer uygulamalara ilham kaynağı olabileceği ifade ediliyor.