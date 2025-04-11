Üçüncü Çocuğa 870 Bin Lira Destek Veriliyor! Hastaneler Bebek Sesiyle Çınlayacak

Nüfus artışını desteklemek amacıyla başlatılan uygulama, kısa sürede etkisini gösterdi. Şehirde doğum oranları son bir yıl içinde yüzde 17 artarken, yeni doğan servislerinin kapasitesi sınırına ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA 870 BİN LİRA VERİLİYOR

Ülkenin yaşlanan nüfusu ve azalan doğum oranları karşısında harekete geçen Tianmen yönetimi, ikinci çocuğa 13 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL), üçüncü çocuğa ise 23 bin dolar (yaklaşık 870 bin TL) teşvik sunarak ebeveynleri çocuk sahibi olmaya teşvik etti. Uygulamanın başarıya ulaşmasıyla birlikte Çin genelinden birçok yetkili, bu örnek modeli yerinde incelemek üzere kente akın etti.