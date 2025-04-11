Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak

İSVİÇRE YASALARI TİCARİ KULLANIMI KISITLIYOR

Daily Mail’in haberine göre, İsviçre’de 2017 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler, ülkenin sembollerinin yalnızca belirli koşullar altında ticari ürünlerde kullanılabileceğini öngörüyor. Yasaya göre bir ürünün “İsviçre yapımı” olarak nitelendirilebilmesi için içeriğindeki hammaddelerin en az yüzde 80’inin İsviçre menşeli olması gerekiyor. Özellikle süt ürünlerinde bu oran yüzde 100’e kadar çıkıyor. Toblerone’un üretim sürecinin bir kısmının Slovakya’ya kaydırılması, bu koşulların karşılanamamasına neden oldu.