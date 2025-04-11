Dünyaca Ünlü Çikolata Sil Baştan Değişiyor! Artık Akıllardaki Gibi Kalmayacak
Dünyanın en tanınmış çikolata markalarından biri olan Toblerone, ambalaj tasarımında önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Markanın İsviçre'yle özdeşleşmiş olan ikonik Matterhorn Dağı silueti, ambalajlardan kaldırılıyor. Bu değişikliğin temelinde, üretimin bir kısmının İsviçre dışına taşınması ve yürürlükteki yasal düzenlemeler yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl üretimin bir bölümü İsviçre’den Slovakya’nın Bratislava kentine taşınmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Toblerone artık ambalajlarında İsviçre'nin ulusal sembollerinden biri olan Matterhorn Dağı'nı kullanamayacak.
İSVİÇRE YASALARI TİCARİ KULLANIMI KISITLIYOR
Daily Mail’in haberine göre, İsviçre’de 2017 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler, ülkenin sembollerinin yalnızca belirli koşullar altında ticari ürünlerde kullanılabileceğini öngörüyor. Yasaya göre bir ürünün “İsviçre yapımı” olarak nitelendirilebilmesi için içeriğindeki hammaddelerin en az yüzde 80’inin İsviçre menşeli olması gerekiyor. Özellikle süt ürünlerinde bu oran yüzde 100’e kadar çıkıyor. Toblerone’un üretim sürecinin bir kısmının Slovakya’ya kaydırılması, bu koşulların karşılanamamasına neden oldu.
YENİ AMBALAJDA İSVİÇRE VURGUSU SÜRDÜRÜLECEK
Matterhorn siluetini ambalajdan çıkarmaya hazırlanan Toblerone, kökenine olan bağlılığını ise sürdürüyor. Marka, İsviçre'nin başkenti Bern’deki üretim tesisine 60 milyon sterlinlik yeni bir yatırım planladığını duyurdu. Yenilenecek ambalajlarda bu kez İsviçre bayrağına yer verilerek, çikolatanın İsviçre mirasına daha fazla vurgu yapılacak.
‘ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK’
Toblerone & World Travel Retail Başkanı Iain Livingston konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toblerone, dünyanın en ikonik çikolata markalarından biri. İsviçre’deki mükemmellik merkezimiz, markamızın küresel pazardaki büyümesinde önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.