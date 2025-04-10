Otomobil ile Kamyonet Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Van'da otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Otomobil ile Kamyonet Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kamyonet ve otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 52 HH 012 plakalı kamyonet ile 65 EF 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Ercek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Van
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