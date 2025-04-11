Kahve İçerken Kaşık Kaşık Koyacaksınız! Yaşlanmayı Geciktirip Enerji Depoluyor: Bu Katkıyı Kimse Bilmiyordu

Sağlıklı beslenme dünyasında yeni bir akım dalga dalga yayılıyor: Sabah kahvenize bir doz kolajen eklemek. Zerdeçal ya da pancar tozuyla tatlandırılmış kahve trendlerinin aksine, uzmanlar bu yeni alışkanlığın vücut için büyük faydalar sunduğunu söylüyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Kahve İçerken Kaşık Kaşık Koyacaksınız! Yaşlanmayı Geciktirip Enerji Depoluyor: Bu Katkıyı Kimse Bilmiyordu

Naturopatik beslenme uzmanı Jessica Shand, kolajenin vücudun adeta bir “yapıştırıcısı” olduğunu belirtiyor. Cilt, kaslar, kemikler, tırnaklar, saçlar ve hatta bağırsak duvarları için temel bir protein olan kolajen, dokuları bir arada tutuyor. Özellikle östrojen seviyelerinin düştüğü perimenopoz ve menopoz dönemlerinde Shand, danışanlarına kolajeni sıklıkla öneriyor. Kolajen yalnızca cildi genç ve sağlıklı tutmakla kalmıyor, aynı zamanda eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye de yardımcı olabiliyor.

Kahve İçerken Kaşık Kaşık Koyacaksınız! Yaşlanmayı Geciktirip Enerji Depoluyor: Bu Katkıyı Kimse Bilmiyordu - Resim : 1

KAHVENİN TADINI DEĞİŞTİRİYOR MU?

Kolajenle kahve hazırlama fikri kulağa cazip gelse de, akıllardaki en büyük soru: “Tadı bozar mı?”

Shand’e göre endişelenmeye gerek yok. Kolajenin kendine özgü bir tadı bulunmuyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta, dokusu. Toz miktarına bağlı olarak topaklanmayı önlemek için kahvenizi bir-iki dakika iyice karıştırmanız yeterli.

KOLAJEN TAM BİR PROTEİN KAYNAĞI MI?

Kolajen bir protein olsa da, beslenme uzmanları onun et, balık gibi protein kaynaklarının yerini tutamayacağı konusunda uyarıyor. Shand, kolajenin bağ dokularına özgü bir protein türü olduğunu ve cilt, eklem, kas sağlığı için harika bir destek sunduğunu vurguluyor. Ancak, kas sentezi için gerekli tüm amino asitleri içermediğinden, diyetinizin ana protein kaynağı olarak düşünülmemeli.

Kahve İçerken Kaşık Kaşık Koyacaksınız! Yaşlanmayı Geciktirip Enerji Depoluyor: Bu Katkıyı Kimse Bilmiyordu - Resim : 2

DOĞRU KOLAJENİ SEÇMENİN PÜF NOKTALARI

Piyasada pek çok kolajen seçeneği var, peki hangisi en iyisi? Jessica Shand, kaliteli bir kolajen seçerken şu ipuçlarını paylaşıyor:

Deniz kolajeni tercih ediyorsanız, “saf hidrolize kolajen” etiketli ve sürdürülebilir kaynaklardan gelen ürünleri arayın.

Sığır kolajeni kullanıyorsanız, hormon ve antibiyotik içermeyen “otla beslenmiş” seçenekleri tercih edin.

VEGAN BESLENME İÇİN DE UYGUN

Vegan kolajen ise bitki bazlı beslenenler için uygun. Ancak hayvansal kolajen kadar yoğun besin değeri sunmuyor. Genellikle C vitamini gibi bileşenlerle vücudun kendi kolajen üretimini destekliyor.

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