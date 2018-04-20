Beşiktaş taraftarından Güneş'e destek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasına koltuk atılılıp yaralanan Şenol Güneş'i Beşiktaş taraftarı hastane önünde karşıladı.
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