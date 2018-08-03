Konyaspor'dan La Casa De Papel göndermeli forma tanıtımı

Atiker Konyaspor, yeni sezon forma tanıtımını, tüm dünyada ve Türkiye'de geniş kitlelere adını duyuran İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel’den esinlenerek hazırladığı video ile yaptı.