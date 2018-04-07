CHP'li Yedekci canlı yayında korkunç rakamları açıkladı

Halk Arenası'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, iktidarı eleştirdiği konuşmasında çarpıcı istatistiklere yer verdi.

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