CHP'li Yedekci canlı yayında korkunç rakamları açıkladı
Halk Arenası'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, iktidarı eleştirdiği konuşmasında çarpıcı istatistiklere yer verdi.
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