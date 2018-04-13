Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 25. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Çukur'un yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanda gerilim dolu anlar yaşanıyor.

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