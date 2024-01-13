Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı!

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı.

O esnada ünlü oyuncu, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra ise aracıyla kaldırıma çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

HALİL ERGÜN

Halil Ergün, 1946 yılında, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü'nde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Sahnesi'ni kurdu. 1974 yılında Yılmaz Güney'in senaryosu olan İzin filmiyle sinemaya başladı.

2006 yılından bu yana Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem