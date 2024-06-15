Türkan Şoray, hayatının dönüm noktasını açıkladı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, hayatının dönüm noktasını açıkladı. Şoray, hayatının dönüm noktasını kızı Yağmur'un doğumu olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme:
> <

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali çok özel bir ismi ağırladı.

Festival kapsamında; Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu.

"YİNE DÜNYAYA GELSEM YİNE TÜRKAN ŞORAY OLMAK İSTERDİM"

Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluktan bahseden Şoray, "Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür" dedi.

Türkan Şoray, hayatının dönüm noktasını açıkladı - Resim : 1

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI, KIZIM YAĞMUR'UN DOĞUMU"

"Hayatınızın dönüm noktaları nelerdir?" sorusu üzerine Türkan Şoray, şu ifadelere yer verdi:

"Bir gün önce mektebe giderken bir gün sonra filmde oynamaya başlamak. Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp, anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim. Seyircilerimizle birbirimizi gördüğümüz zaman sarılmamız, sinemadaki o kuyruklar. Bana sorduklarında, 'Benim sevgilim seyircilerim' diyordum. Ama sonra Yağmur geldi rakip. Şimdi Yağmur'umu da çok seviyorum sizleri de çok seviyorum. Beni hayata bağlayan sizlerin ve Yağmur'un sevgisi. Bana o kadar güç ve moral veriyor ki, yaşama azmi veriyor. Sizler ve kızım için sağlığıma dikkat ediyorum. 'İyi kalmam lazım' diyorum, 'Türkan kendine dikkat et, yüzüne kremlerini sür' diyorum. Bunları kızıma ve sizlere borçluyum."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkan Şoray
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İbrahim Tatlıses, düğünlere göz dikti: Yolumuzu bulalım! Tatlıses, düğünlere göz dikti: Yolumuzu bulalım!
Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı! Halil Ergün'ün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı!
Şarkıcı Atilla Taş, tutuklandığını öğrenince yere yığıldı! Atilla Taş, tutuklandığını öğrenince yere yığıldı!
Görüntüler kayda geçti: Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, AVM'yi birbirine kattı! Armağan Çağlayan, AVM'yi birbirine kattı!
Ece Ronay’ın avukatı: “Müvekkilim tehditler aldı” Ece Ronay’ın avukatı: “Müvekkilim tehditler aldı”
Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini diktirdi Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini diktirdi
Dilan Polat oğluna aldığı evi helikopterle gösterdi Dilan Polat oğluna aldığı evi helikopterle gösterdi
Cansel Çördük bir kadının kafasında bardak kırdı, kadının tepkisi şaşırttı Cansel Çördük bir kadının kafasında bardak kırdı, kadının tepkisi şaşırttı
Gözünü tutamayan Katy Perry korkuttu Gözünü tutamayan Katy Perry korkuttu
Yıldız Tilbe sahnede üstünü değiştirirken düştü: 'Allah beni benden korusun' Yıldız Tilbe sahnede üstünü değiştirirken düştü: 'Allah beni benden korusun'
Kerimcan Durmaz'dan 'Mehmet Dinçerler' açıklaması Kerimcan Durmaz'dan 'Mehmet Dinçerler' açıklaması
Ekonomi sohbetleri gündem oldu: 'Ev kiraları 80 bin liradan başlıyor' Ekonomi sohbetleri gündem oldu: 'Ev kiraları 80 bin liradan başlıyor'
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı
Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama