Görüntüler kayda geçti: Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, AVM'yi birbirine kattı!
Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, bir AVM'de çalışanlara dakikalarca bağırdı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, iddiaya göre, program çekimi için İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'de kozmetik firmasına geldi.
Çağlayan, burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
DAKİKALARCA BAĞIRDI
Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı.
KAMERALARA YANSIDI
Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem