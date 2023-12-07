Görüntüler kayda geçti: Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, AVM'yi birbirine kattı!

Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan, iddiaya göre, program çekimi için İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'de kozmetik firmasına geldi.

Çağlayan, burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

DAKİKALARCA BAĞIRDI

Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı.

Armağan Çağlayan

KAMERALARA YANSIDI

Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem