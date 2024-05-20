İbrahim Tatlıses, düğünlere göz dikti: Yolumuzu bulalım!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, katıldığı bir düğünde genç çiftin nişan yüzüklerini taktı. İbrahim Tatlıses, "Düğünü yapın da yolumuzu bulalım" diyerek espri yaptı.

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Denizlili avukat Melih Yanık'ın oğlu ve organizatör Polat Yağcı'nın yeğeni olan Melih Yanık, iş insanı İsa Zurlu’nun kızı Tuana Zurlu ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı.

Dans gösterisinin ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Melih ve Tuana çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

"PARA İSTEMEYİN BAK"

Tatlıses, genç çiftlerin yüzüklerini takarken, "Para istemeyin bak makas kesmiyor" sözleriyle davetlileri gülümsetti.

İbrahim Tatlıses, düğünlere göz dikti: Yolumuzu bulalım! - Resim : 1

"YOLUMUZU BULALIM"

Genç çifte mutluluklar dileyen ve onlara tanışma hikayelerini soran Tatlıses, "İki aileye de mutluluklar diliyorum. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Benim attığım makas sonsuza dektir. Benim kestiğim kurdele ömür boyu gider. Polat Beyin yeğeni benimde yeğenimdir, gelini de benim kızımdır. Allah mesut etsin. Hemen evlenin, bende geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım. Düğünü yapın da yolumuzu bulalım" diyerek espri yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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