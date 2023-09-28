Ece Ronay’ın avukatı: “Müvekkilim tehditler aldı”

Boşandığı eşinden tehditler aldığını ve şiddet gördüğünü belirten şarkıcı Ece Ronay’ın avukatı Oğuzhan Yeni, "Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz” dedi.

Daha önce taciz iddiasıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olan Ece Ronay, evlenip anne olmuştu. Şarkıcı Ece Ronay, 31 Mayıs 2023 tarihinde eşi Mehmet Bilir’den boşanmıştı. Ece Ronay, şiddete uğradığı iddiasıyla 16 Ağustos 2023 tarihinde Anadolu 1. Aile Mahkemesine başvurarak, eski eşi Mehmet Bilir hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ronay, sosyal medya hesabından da eski eşi tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay öncesinde uzaklaştırma kararı almama rağmen bir kere fiziki şiddete, bir kere de bulunduğum mekanı erkeklerle basmak suretiyle psikolojik şiddete maruz bıraktı" ifadelerini kullandı. Ronay paylaşımının sonunda, "Artık nefes alamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Ruhsatsız şekilde taşıdığı silah ile defalarca kez ölüm tehdidi aldım" dedi.

Şarkıcı Ronay’ın Adana’da yaşayan avukatı Oğuzhan Yeni konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını söyledi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Avukat Yeni, “Ece Ronay aylar öncesinde anlaşmalı olarak tek celsede eşiyle boşanmıştır. Müvekkil boşanmasına rağmen halen eski eşinden tehditler almaktadır. Koruma kararı olmasına rağmen müvekkilin eski eşi koruma kararını ihlal etmiştir. Ece Ronay’ın iş yerine gelerek şiddet uygulamıştır. Biz konuyla ilgili yargı sürecini başlattık. Tarafların küçük bir çocukları olduğunu unutmadan hakkımızı sosyal medya üzerinden değil, yargı üzerinden almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Bilir’in koruma kararını ihlal ettiği için hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini söyleyen Yeni, “Koruma kararından sonra iş yerine gelen eski eş şiddet uyguladı. Yaptırımlar var. Bununla ilgili karar mercii biz değiliz, yargı kararı verecektir. Artık konu yargıda” dedi.

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