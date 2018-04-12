Aleyna Tilki'ni eski videosu sosyal medyada patladı!
Kısa bir süre önce 18. yaş gününü kutlayan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yıllar önce çekilmiş görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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