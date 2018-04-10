Çukur'un 25. bölümünden ilk sahne
Show TV'nin beğeni ile izlenen dizisi Çukur'un 25. bölümünden ilk sahne yayınlandı.
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