Serenay Sarıkaya’dan nefes kesen dans

Ünlü bir şampuan markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, reklam çekimleri öncesinde izleyenleri büyüledi. Fi'de de bir balerini canlandıran güzel oyuncu, yeteneklerini reklam çekiminde de sergiledi.