Börü'de çok konuşulacak FETÖ diyaloğu: Senin ilk ve tek komutanın...
Börü’deki bir diyalogda FETÖ’cü albaya silah çeken özel harekat polisi daire başkanı, “Bu gördüğün albay halis bir Fethullahçı senin ilk ve tek komutanın Mustafa Kemal Atatürk” demesi izleyenleri etkiledi.
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