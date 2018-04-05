Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı
ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.
Çok İzlenenler
-
Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı
-
Mesaiye giderken kaza geçirdi: 2 polis yaralı
-
Tecavüz mağduru kadın yaşadığı dehşeti anlattı
-
Gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler hakkında karar
-
Iğdır'da tabura taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı
-
Tekstil atölyesi alev alev yandı
-
Sultangazi'de uçurumda can pazarı
-
Trabzon'da kaybolan polisin cansız bedenine ulaşıldı
-
İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan'a özel türkü
-
Karabük'ten kahreden haber: 2 şehit çok sayıda yaralı var