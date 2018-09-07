Kurtarılmayı böyle bekledi
Bostancı açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür denizde kurtarılmayı beklerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde bekleyen pilot çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çok İzlenenler
-
O gemi Türkiye'den ayrıldı!
-
Kurtarılmayı böyle bekledi
-
İstanbul'da helikopterin düşme anı kamerada
-
Bostancı açıklarında helikopter düştü
-
İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı!
-
Yerli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi
-
İstanbul'da fabrika yangını!
-
Beklenen yağış geldi!
-
35 yolcusu vardı; alev alev yandı!
-
Mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında korkutan gerginlik