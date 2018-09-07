Kurtarılmayı böyle bekledi

Bostancı açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür denizde kurtarılmayı beklerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde bekleyen pilot çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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