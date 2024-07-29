Milyonlarca İnsan Severek Tüketiyordu: Yüzde 40 Zam Geliyor

Temmuz ayında peş peşe zamlanan birçok ürüne her geçen gün yenileri eklenirken, Türkiye'de son yıllarda popülerleşen kahve kullanımı, kahve fiyatlarında da hızlı bir yükselişe neden oldu.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar küresel tedarik zincirinde de büyük sorunlara neden olurken, Türkiye'nin de uymak zorunda kaldığı Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle kahve fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağı öğrenildi.



KAHVE FİYATLARINA DEV ZAM GELİYOR



Özellikle Afrika'dan gelen kahve çekirdekleri fiyatlarının tarihi seviyelere çıkması üzerine birçok kahve zinciri ürünlerine gelecek haftadan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 ile 40 arasında zam yapacağını duyurdu. Bu kararın, Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks için de geçerli olması beklenirken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavazza'nın başkanı Giuseppe Lavazza, kahve severlere kötü haberi verdi.