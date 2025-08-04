Burası Amerika Değil Türkiye! O İlimizde Yılanlar Tarlaları İstila Etti: Çiftçilerin korunma yöntemi ise pes dedirtti

YILANLAR TARLALARI İSTİLA ETMEYE BAŞLADI

Ürün verimini düşüren kuraklık ve don felaketinin ardından tarlalara dadanan yılanlar, üreticilere yeni bir zarar daha veriyor. Ancak Konya’daki çiftçiler, doğa şartlarına karşı geliştirdikleri pratik çözümlerle bir kez daha dikkat çekiyor.

Yılanları uzak tutmak için 2,5 litrelik pet şişelerle geliştirilen yerel sistem, bölgedeki birçok üreticinin tarlasına yerleştiriliyor.