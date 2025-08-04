Burası Amerika Değil Türkiye! O İlimizde Yılanlar Tarlaları İstila Etti: Çiftçilerin korunma yöntemi ise pes dedirtti
Türkiye’de hava sıcaklıkları normallerin üstünde seyretmeye devam ediyor. Artan sıcaklıklar ile birlikte doğada bulunan yırtıcı hayvanlar şehir merkezlerine inmeye başlarken o ilimizden gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Dev yılanlar tarlaları istila edince çiftçiler bu yöntemi kullanmak zorunda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya’da artan sıcaklıklar ile birlikte kuraklık iyice kendini göstermeye başladı. Kuraklıklarla başı belada olan çiftçilerin bu sefer başı yılanlarla dertte. Ürünlerini korumak isteyen üreticiler, 2,5 litrelik pet şişeleri kullanarak tarlalarında yılan kovucu sistemler kuruyor.
YILANLAR TARLALARI İSTİLA ETMEYE BAŞLADI
Ürün verimini düşüren kuraklık ve don felaketinin ardından tarlalara dadanan yılanlar, üreticilere yeni bir zarar daha veriyor. Ancak Konya’daki çiftçiler, doğa şartlarına karşı geliştirdikleri pratik çözümlerle bir kez daha dikkat çekiyor.
Yılanları uzak tutmak için 2,5 litrelik pet şişelerle geliştirilen yerel sistem, bölgedeki birçok üreticinin tarlasına yerleştiriliyor.
ÇİFTÇİLER KENDİLERİNİ PET ŞİŞELERLE KORUYOR
Bu sistem, metal bir çubuğa geçirilmiş plastik şişeden oluşuyor. Şişenin içine rüzgarla hareket edecek şekilde metal parça ya da çıngırak benzeri malzemeler yerleştiriliyor. Bu da ses çıkararak yılanların yaklaşmasını engelliyor.
Bazı üreticiler ise pet şişenin üzerine yansıma yapan renkler veya parlak yüzeyler ekleyerek yılanların dikkatini dağıtmayı ve korkutmayı hedefliyor.