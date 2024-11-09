İzmit'in Meşhur Lezzeti, Dubai Çikolatasına Rakip Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Anne Şehir Merkezi, yeni bir lezzet inovasyonuna imza attı. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından hazırlanan tarifte, İzmit’in ünlü pişmaniyesi, Dubai çikolatasıyla birleşerek yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı.