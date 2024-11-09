İzmit'in Meşhur Lezzeti, Dubai Çikolatasına Rakip Oldu
İzmit’in geleneksel lezzeti pişmaniye, Dubai çikolatasıyla birleşerek benzersiz bir tat haline getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezi’nde Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından geliştirilen bu inovatif tarif, pişmaniyeye modern bir dokunuş ekledi.
Kaynak: İHA
İzmit’in ünlü pişmaniyesi Dubai çikolatasına rakip oldu. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından pişmaniyeyle Dubai çikolatasının birleştirilmesiyle yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Anne Şehir Merkezi, yeni bir lezzet inovasyonuna imza attı. Eğitmen Şef Gamze Çelik Kalaycı tarafından hazırlanan tarifte, İzmit’in ünlü pişmaniyesi, Dubai çikolatasıyla birleşerek yepyeni bir tat ortaya çıkarıldı.
DUBAİ ÇİKOLATASINA RAKİP OLDU
Kalaycı’nın hazırladığı tarif, geleneksel pişmaniyeyi modern bir dokunuşla zenginleştirdi. Şef Çelik'in yaptığı çalışmayla İzmit’in ünlü pişmaniyesi Dubai çikolatasına rakip oldu.