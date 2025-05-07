Nükleer Bombaların Haritası Ortaya Çıktı: Türkiye de Listede!

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler tartışmalara neden oldu. En güçlü devletlerin kıyaslandığı günlerde, milyonlarca insanın merak ettiği veriler açıklandı. Dünya genelinde nükleer silahlara sahip ülkelerin verileri paylaşıldı. Listede Türkiye'nin konumu şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Nükleer Bombaların Haritası Ortaya Çıktı: Türkiye de Listede! - Resim: 1

Günümüzden tam 120 yıl önce üretilmeye başlanan nükleer bombalar yıkıcı gücüyle dünyaya korku salıyor. Ülkelerin elindeki en büyük güçlerden birisi olan nükleer bombalar, füzyon sonucu elde ediliyor. ABD, Rusya, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin envanterinde bol miktarda bulunurken jeopolitik gelişmeler küreselde endişeye sebep oldu. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) göre, envanterinde nükleer bomba bulunduran ülkelerin listesi...

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Nükleer Bombaların Haritası Ortaya Çıktı: Türkiye de Listede! - Resim: 2

TÜRKİYE'DE NÜKLEER BAŞLIK VAR MI?

Hindistan ve Pakistan arasında yükselen gerilim sonucunda merak edilen sorulara cevap geldi. Nükleer silah tartışmalarına göre, dünyayı etkileyen bu gücün hangi ülkelerde ne kadar olduğuna dair veriler paylaşıldı. Nükleer bombalar geniş çapta patlamaya neden olmaları ve yaydığı radyasyon nedeniyle en tehlikeli silahlardan birisi olurken, son zamanlarda ülkelerin dilinde koz olarak kullanılıyor.

Gerilimin arttığı dönemlerde kamuoyunun merak ettiği veriler ise NPT tarafından paylaşıldı. Nükleer başlıklar üreten ABD, kendi üslerinde bulundurması kapsamında; Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Türkiye'de B61 tipi nükleer bombaları tutuyor.

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Nükleer Bombaların Haritası Ortaya Çıktı: Türkiye de Listede! - Resim: 3

ENVANTERİNDE NÜKLEER BAŞLIK OLAN ÜLKELER

NPT'nin verilerine göre en fazla nükleer başlıklar ABD ve Rusya'da bulunuyor. Elinde nükleer başlık olan ülkelerin listesi ise şu şekilde;

ABD: 1.750 aktif, toplam 7.000 civarında başlık

Rusya: 1.790 aktif, toplam 7.300 civarında başlık

İngiltere: 120 aktif, toplam 215 civarında

Fransa: 280 aktif, yaklaşık 300 toplam

Çin: Toplam 260 başlık civarı

Hindistan: 100-120 başlık

Pakistan: 110-130 başlık

Kuzey Kore: 10 başlık civarı

İsrail: 60 ila 400 arasında değişen tahminler.

Türkiye: 20 başlık.

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