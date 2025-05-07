Nükleer Bombaların Haritası Ortaya Çıktı: Türkiye de Listede!

TÜRKİYE'DE NÜKLEER BAŞLIK VAR MI?

Hindistan ve Pakistan arasında yükselen gerilim sonucunda merak edilen sorulara cevap geldi. Nükleer silah tartışmalarına göre, dünyayı etkileyen bu gücün hangi ülkelerde ne kadar olduğuna dair veriler paylaşıldı. Nükleer bombalar geniş çapta patlamaya neden olmaları ve yaydığı radyasyon nedeniyle en tehlikeli silahlardan birisi olurken, son zamanlarda ülkelerin dilinde koz olarak kullanılıyor.

Gerilimin arttığı dönemlerde kamuoyunun merak ettiği veriler ise NPT tarafından paylaşıldı. Nükleer başlıklar üreten ABD, kendi üslerinde bulundurması kapsamında; Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya ve Türkiye'de B61 tipi nükleer bombaları tutuyor.