Bir Elin Parmağını Geçmiyor! Türkiye'de 5 Kişinin Yaptığı Bu Mesleğin Aylık Getirisi Tam 350 Bin TL
Kırıkkale’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KOP projesi kapsamında vatandaşlar, kraliçe arı üretimi için kolları sıvadı. Şu ana kadar yalnızca 5 kişinin yaptığı bu mesleğin günlük getirisi ise tam 9 bin lira.
Kırıkkale’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KOP projesi vatandaşlara gelir kaynağı oldu. Çok sayıda girişimciyi destekleyen proje kapsamında devlet yüzde 70 hibe veriyor.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Aydın Payar da bu hibelerden destek alarak Türkiye’de bu mesleği yapan 5 kişiden biri.
Kraliçe arı üretimi yapan Payar, kazancını bu meslekle sağlıyor. Arıcılık sektöründe çok önem taşıyan kraliçe arıcılığı büyük dikkat gerektiriyor. 5 bin adet kraliçe arı üretimi yaptığını belirten Payar, bu arıların ülkenin her köşesine gönderildiğini belirtti.
ARILARIN TANESİNİ 300 LİRADAN SATIYOR
Kraliçe arılar arasında Befa ırkının üretimini yapan Payar, bu ırkın çok sakin aynı zamanda çok da verimli olduğunu ifade etti.
Payar, bu ırkın damızlığının yurtdışından getirildiğini açıkladı. Günde kargoya 300 arı verdiğini belirten Payar “İşçiliği zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor” dedi.
Kraliçe arılar için özel kafesler içine pudra şekeri ve balla yapılmış hamur kekler koyduğunu belirten Payar, sonra kraliçenin yanına 6 işçi arı daha yerleştirdiklerini söyledi.