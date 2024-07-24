Bir Elin Parmağını Geçmiyor! Türkiye'de 5 Kişinin Yaptığı Bu Mesleğin Aylık Getirisi Tam 350 Bin TL

ARILARIN TANESİNİ 300 LİRADAN SATIYOR

Kraliçe arılar arasında Befa ırkının üretimini yapan Payar, bu ırkın çok sakin aynı zamanda çok da verimli olduğunu ifade etti.



Payar, bu ırkın damızlığının yurtdışından getirildiğini açıkladı. Günde kargoya 300 arı verdiğini belirten Payar “İşçiliği zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor” dedi.

Kraliçe arılar için özel kafesler içine pudra şekeri ve balla yapılmış hamur kekler koyduğunu belirten Payar, sonra kraliçenin yanına 6 işçi arı daha yerleştirdiklerini söyledi.