Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!

Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı. Bir internet sitesinde yapılan IQ testine Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm kentlerden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti.

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 1

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen zekâ testinde 81 ilin zekâ ortalaması ortaya çıkarıldı. Peki, Türkiye'nin en zeki ili hangisi? IQ sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması…

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 2

IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,

26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,

40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,


55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,

70-85 arası sınır zekâlı,

85-115 arası normal zekâlı,

115-129 arası üstün zekâlı,

129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi…

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 3

81. Bingöl

IQ: 94.19

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 4

80. Siirt

IQ: 94.52

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 5

79. Hakkâri


IQ: 95.16

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 6

78. Artvin

IQ: 95.36

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 7

77. Kars

IQ: 95.84

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 8

76. Bitlis

IQ: 95.96

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 9

75. Ağrı

IQ: 96.06

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 10

74. Düzce

IQ: 96.26

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 11

73. Iğdır

IQ: 96.69

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 12

72. Amasya

IQ: 96.88

12 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 13

71. Erzincan

IQ: 96.97

13 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 14

70. Bilecik

IQ: 97.14

14 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 15

69. Adıyaman

IQ: 97.29

15 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 16

68. Ardahan

IQ: 97.33

16 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 17

67. Hatay

IQ: 97.36

17 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 18

66. Çankırı

IQ: 97.53

18 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 19

65. Muş

IQ: 97.73

19 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 20

64. Van

IQ: 97.74

20 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 21

63. Yozgat

IQ: 98.05

21 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 22

61. Bayburt

IQ: 98.29

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 23

56. Erzurum

IQ: 98.97

23 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 24

59. Elazığ

IQ: 98.46

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 25

58. Batman

IQ: 98.75

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 26

55. Manisa

IQ: 99.06

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 27

56. Erzurum

IQ: 98.97

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 28

55. Manisa

IQ: 99.06

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 29

54. Tokat

IQ: 99.10

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 30

53. Kilis

IQ: 99.14

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 31

52. Diyarbakır

IQ: 99.19

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 32

51. Kahramanmaraş

IQ: 99.28

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 33

50. Mardin

IQ: 99.32

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 34

49. Gaziantep

IQ: 99.40

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 35

48. Ordu

IQ: 99.58

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 36

47. Niğde

IQ: 99.60

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 37

46. Aksaray

IQ: 99.63

37 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 38

45. Malatya

IQ: 99.75

38 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 39

44. Kastamonu

IQ: 99.98

39 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 40

43. Nevşehir

IQ: 100.01

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 41

42. Isparta

IQ: 100.06

41 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 42

41. Sivas

IQ: 100.09

42 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 43

40. Burdur

IQ: 100.15

43 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 44

39. Afyonkarahisar

IQ: 100.17

44 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 45

38. Gümüşhane

IQ: 100.24

45 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 46

37. Sinop

IQ: 100.29

46 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 47

36. Aydın

IQ: 100.34

47 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 48

35. Osmaniye

IQ: 100.39

48 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 49

34. Kırıkkale

IQ: 100.46

49 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 50

33. Giresun

IQ: 100.56

50 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 51

32. Mersin

IQ: 100.71

51 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 52

31. Karabük

IQ: 100.85

52 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 53

30. Samsun

IQ: 100.87

53 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 54

29. Çorum

IQ: 100.95

54 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 55

28. Bolu

IQ: 100.99

55 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 56

27. Tunceli

IQ: 101.17

56 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 57

26. Edirne

IQ: 101.28

57 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 58

25. Kayseri

IQ: 101.42

58 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 59

24. Kütahya

IQ: 101.65

59 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 60

23. Kırşehir

IQ: 101.74

60 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 61

22. Sakarya

IQ: 101.78

61 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 62

21. Bartın

IQ: 102.13

62 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 63

20. Denizli

IQ: 102.14

63 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 64

19. Rize

IQ: 102.32

64 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 65

18. Konya

IQ: 102.36

65 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 66

17. Uşak

IQ: 102.37

66 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 67

16. Karaman

IQ: 102.52

67 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 68

15. Yalova

IQ: 102.58

68 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 69

14. Zonguldak

IQ: 102.68

69 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 70

13. Tekirdağ

IQ: 102.82

70 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 71

12. Antalya

IQ: 103.29

71 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 72

11. Trabzon

IQ: 103.37

72 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 73

10. Kırklareli

103.38

73 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 74

9. Bursa

IQ: 103.47

74 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 75

8. Balıkesir

IQ: 103.59

75 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 76

7. Kocaeli

IQ: 103.85

76 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 77

6. İstanbul

IQ: 104.02

77 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 78

5. Çanakkale

IQ: 104.02

78 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 79

4. Muğla

IQ: 104.12

79 83
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 80

3. İzmir

IQ: 104.51

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 81

2. Ankara

IQ: 104.91

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 82

1. Eskişehir

IQ: 105.20

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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! - Resim: 83
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