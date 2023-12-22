Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı. Bir internet sitesinde yapılan IQ testine Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm kentlerden 1 milyondan fazla kişi katıldı. Listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti.
1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen zekâ testinde 81 ilin zekâ ortalaması ortaya çıkarıldı. Peki, Türkiye'nin en zeki ili hangisi? IQ sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada? İşte il il IQ sıralaması…
IQ puanlarına göre 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik,
26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik,
40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik,
55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik,
70-85 arası sınır zekâlı,
85-115 arası normal zekâlı,
115-129 arası üstün zekâlı,
129-145 arası dahi olarak anlamlandırılıyor.
İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi…
81. Bingöl
IQ: 94.19
80. Siirt
IQ: 94.52
79. Hakkâri
IQ: 95.16
78. Artvin
IQ: 95.36
77. Kars
IQ: 95.84
76. Bitlis
IQ: 95.96
75. Ağrı
IQ: 96.06
74. Düzce
IQ: 96.26
73. Iğdır
IQ: 96.69
72. Amasya
IQ: 96.88
71. Erzincan
IQ: 96.97
70. Bilecik
IQ: 97.14
69. Adıyaman
IQ: 97.29
68. Ardahan
IQ: 97.33
67. Hatay
IQ: 97.36
66. Çankırı
IQ: 97.53
65. Muş
IQ: 97.73
64. Van
IQ: 97.74
63. Yozgat
IQ: 98.05
61. Bayburt
IQ: 98.29
56. Erzurum
IQ: 98.97
59. Elazığ
IQ: 98.46
58. Batman
IQ: 98.75
55. Manisa
IQ: 99.06
56. Erzurum
IQ: 98.97
55. Manisa
IQ: 99.06
54. Tokat
IQ: 99.10
53. Kilis
IQ: 99.14
52. Diyarbakır
IQ: 99.19
51. Kahramanmaraş
IQ: 99.28
50. Mardin
IQ: 99.32
49. Gaziantep
IQ: 99.40
48. Ordu
IQ: 99.58
47. Niğde
IQ: 99.60
46. Aksaray
IQ: 99.63
45. Malatya
IQ: 99.75
44. Kastamonu
IQ: 99.98
43. Nevşehir
IQ: 100.01
42. Isparta
IQ: 100.06
41. Sivas
IQ: 100.09
40. Burdur
IQ: 100.15
39. Afyonkarahisar
IQ: 100.17
38. Gümüşhane
IQ: 100.24
37. Sinop
IQ: 100.29
36. Aydın
IQ: 100.34
35. Osmaniye
IQ: 100.39
34. Kırıkkale
IQ: 100.46
33. Giresun
IQ: 100.56
32. Mersin
IQ: 100.71
31. Karabük
IQ: 100.85
30. Samsun
IQ: 100.87
29. Çorum
IQ: 100.95
28. Bolu
IQ: 100.99
27. Tunceli
IQ: 101.17
26. Edirne
IQ: 101.28
25. Kayseri
IQ: 101.42
24. Kütahya
IQ: 101.65
23. Kırşehir
IQ: 101.74
22. Sakarya
IQ: 101.78
21. Bartın
IQ: 102.13
20. Denizli
IQ: 102.14
19. Rize
IQ: 102.32
18. Konya
IQ: 102.36
17. Uşak
IQ: 102.37
16. Karaman
IQ: 102.52
15. Yalova
IQ: 102.58
14. Zonguldak
IQ: 102.68
13. Tekirdağ
IQ: 102.82
12. Antalya
IQ: 103.29
11. Trabzon
IQ: 103.37
10. Kırklareli
103.38
9. Bursa
IQ: 103.47
8. Balıkesir
IQ: 103.59
7. Kocaeli
IQ: 103.85
6. İstanbul
IQ: 104.02
5. Çanakkale
IQ: 104.02
4. Muğla
IQ: 104.12
3. İzmir
IQ: 104.51
2. Ankara
IQ: 104.91
1. Eskişehir
IQ: 105.20