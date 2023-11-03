İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

ESENYURT

NO: 35124535

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131045

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-109 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 441., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah BALİNA, CEYLAN sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131047

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 376., 380. sk / İNÖNÜ mah 369., 372., 374., 411., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125536

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131032

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 306., DERE YOLU, KÜME EVLER sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125533

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BÜYÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 2642., PİRİ REİS sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125535

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3140. sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-138, G-142, G-599, G-604, G-720 sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131078

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.