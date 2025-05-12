Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin VAR Hakemi Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali için VAR hakemini açıkladı. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki dev mücadelede VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görevlendirildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda VAR hakemi olarak yer alan ve 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de bulunan Kwiatkowski’ye, AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

KWIATKOWSKI KİMDİR?

Tomasz Kwiatkowski, 25 Şubat 1978’de Polonya’nın başkenti Varşova’da doğan 47 yaşındaki deneyimli bir futbol hakemidir. Polonya Futbol Federasyonu’na (PZPN) bağlı Mazovya Futbol Federasyonu üyesi olan Kwiatkowski, 2021 yılından itibaren FIFA kokartlı VAR hakemi olarak görev yapmaktadır. Özellikle Video Yardımcı Hakem (VAR) alanında uzmanlaşan Kwiatkowski, Avrupa futbolunun prestijli organizasyonlarında önemli roller üstlenmiştir.

Kariyeri ve Öne Çıkan Görevleri

Uluslararası Deneyim: Kwiatkowski, 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda VAR hakemi olarak görev aldı. Ayrıca, 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken bir karar olarak, Atletico Madrid-Real Madrid maçında Atletico’lu Julian Alvarez’in penaltısını “çift dokunuş” gerekçesiyle iptal etti. Bu karar, Atletico Teknik Direktörü Diego Simeone ve İspanyol basınında yoğun eleştirilere neden oldu.

Türkiye Süper Lig: Kwiatkowski, 2024-25 sezonunda Türkiye Süper Lig’de konuk VAR hakemi olarak çalıştı. Kasımpaşa-Galatasaray (3-3, 2 Mart 2025), Samsunspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Başakşehir maçlarında VAR görevinde bulundu. Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı, bazı taraftarlar ve yorumcular tarafından tartışıldı.

Tartışmalar ve Taraftar Tepkileri

Kwiatkowski’nin Türkiye’deki maçlarda verdiği kararlar, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tartışma yarattı. Bazı X kullanıcıları, Kasımpaşa maçında Galatasaray aleyhine penaltı kararı için hakemi çağırmasını, ancak Samsunspor maçında benzer bir pozisyonda çağırmamasını eleştirdi. Ayrıca, spor yorumcusu Ahmet Çakar, Kasımpaşa maçındaki bir penaltı kararını “%100 hatalı” olarak nitelendirerek Kwiatkowski’yi “vasıfsız” şeklinde eleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi