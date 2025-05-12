Galatasaray Cep Yaktı

Süper Lig ekibi Galatasaray'da taraftarlar kombine bilet almak için gün sayarken, kombinelerin fiyatları açıklandı. Fiyatlar cep yaktı...

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Bilet
Galatasaray Cep Yaktı - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın yeni sezon kombine fiyatları yarın satışa çıkacakken, fiyatlar ise cepleri yaktı. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları takımlarına destek olmak için gün sayarken, kombinelerin satışa çıkacağı tarihler ilan edilmişti.

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Galatasaray Cep Yaktı - Resim: 2

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, kombinelerin satışa çıkacağı tarihin 13 Mayıs olduğu belirtildi. Kulübün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

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Galatasaray Cep Yaktı - Resim: 3

2025-2026 sezonu için kombine fiyatları tribün konumuna göre belirlendi. Fiyatlar önceki yıllara göre biraz daha cep yaktı.

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Galatasaray Cep Yaktı - Resim: 4

Sarı-kırmızılı kulübün kombine fiyatlarına ilişkin açıklamasında şu fiyat bilgilerine yer verildi:

Kale arkası üst tribün: 24 bin lira

Kale arkası tribün: 26 bin lira

Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira

Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira

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Galatasaray Cep Yaktı - Resim: 5

Sahayı daha yakından gören tribünlerin fiyatlarının da 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değiştiği görüldü.

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