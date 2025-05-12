Galatasaray Cep Yaktı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da taraftarlar kombine bilet almak için gün sayarken, kombinelerin fiyatları açıklandı. Fiyatlar cep yaktı...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın yeni sezon kombine fiyatları yarın satışa çıkacakken, fiyatlar ise cepleri yaktı. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları takımlarına destek olmak için gün sayarken, kombinelerin satışa çıkacağı tarihler ilan edilmişti.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, kombinelerin satışa çıkacağı tarihin 13 Mayıs olduğu belirtildi. Kulübün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
2025-2026 sezonu için kombine fiyatları tribün konumuna göre belirlendi. Fiyatlar önceki yıllara göre biraz daha cep yaktı.
Sarı-kırmızılı kulübün kombine fiyatlarına ilişkin açıklamasında şu fiyat bilgilerine yer verildi:
Kale arkası üst tribün: 24 bin lira
Kale arkası tribün: 26 bin lira
Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira
Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira
Sahayı daha yakından gören tribünlerin fiyatlarının da 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değiştiği görüldü.