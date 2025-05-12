Trabzonspor Ateş Püskürdü

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde hakem atamasına ateş püskürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "

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Trabzonspor Ateş Püskürdü

Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cihan Aydın’ın yöneteceği duyuruldu. Trabzonspor’dan hakem ataması kararına zehir zemberek bir açıkla geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya ‘Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor’ başlığı atılırken, açıklamada, karşılarında planlı ve süreklilik arz eden asimetrik bir müdahale düzeni olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer’in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: ‘Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor’ Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’ Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.”

Final maçına yapılan hakem atamasının iki camiayı her alanda karşı karşıya getirmeyi amaçladığı iddia edilerek, “Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur” denildi.

Kaynak: DHA

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