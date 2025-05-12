Bodrum FK Taraftarına Umut Satıyor

Süper Lig’de son haftalara girilirken, kümede kalma yarışı kızıştı. Ligin bitimine üç maç kala Sivasspor deplasmanından golsüz berabere kalan Bodrum FK umutlarını sürdürdü.

Ligde kalma potasının 3 puan gerisinde, 35 puanla 17’nci sırada yer alan Ege temsilcisinin teknik direktörü Jose Morais, gelecek 3 maç için umut dolu sözler söyledi. Sivasspor karşısıda takımının iyi efor sarf ettiğini kaydeden Morais, "Karşılaşmanın özellikle son anında belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla beraber üç puanı alabilirdik ama olmadı. Özellikle karşılaşma boyunca sonuç kestirilemez bir mücadeleydi. O açıdan o pozisyon bizim için gerçekten önemliydi" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Bodrum FK’nın başına geçmesinden beri çok çalıştıklarına dikkat çeken Portekizli hoca, "Önümüzde üç karşılaşma daha var, bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. O kalan üç maçta da takım olarak elimizden geleninin en iyisini yapacağız" dedi.

15’inci Alanyaspor’un 3 puan gerisinde yer alan Bodrum FK’yi zorlu rakipler bekliyor. Ege temsilcisi kalan 3 maçta, Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA