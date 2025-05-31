Üçüncülük Yarışındaki Beşiktaş'ta Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Üçüncülük Yarışındaki Beşiktaş'ta Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş, Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Bodrum FK'ya konuk olacak. Üçüncülük yarışında önemi olan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kampa kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Milot Rashica ve Elan Ricardo da kafilede yer almadı.

KADRO AÇIKLANDI

Siyah-beyazlıların, Bodrum FK müsabakasının kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Keny Arroyo."

Bodrum FK Süper Lig Yolculuğunu Beşiktaş Maçı ile NoktalayacakBodrum FK Süper Lig Yolculuğunu Beşiktaş Maçı ile NoktalayacakSpor
Beşiktaş'tan Olağanüstü Genel Kurul KararıBeşiktaş'tan Olağanüstü Genel Kurul KararıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Bodrum
Alcaraz ve Swiatek Turladı Alcaraz ve Swiatek Turladı
Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur? Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?
Basketbol Süper Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Sürüyor Basketbol Süper Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Sürüyor
Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı? Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı